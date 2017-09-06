Полиция нашла молодого человека, который в августе отбил голову юноши на Доме Кирилловых на Петроградке

При обыске у него нашли исчезнувшую часть скульптуры.

При обыске у него нашли исчезнувшую часть скульптуры.



Как сообщает «Фонтанка.ру», 14 сентября полицейские задержали 27-летнего молодого человека. По предварительным данным, именно он снёс голову скульптуре, украшавшей фасад здания на Большой Пушкарской улице, 3.

В ходе обыска у подозреваемого нашли исчезнувшую голову. Зачем она могла понадобиться, вандал объяснит полицейским в рамках уголовного дела по 1-й части статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.



СРАВКА: Этот дом, выделяющийся замысловатым декором, считается памятником архитектуры. Дом являлся собственностью Василия и Екатерины Кирилловых, заказавших в 1908 перестройку его правой половины архитектору Д. Г. Фомичеву. Владельцы занимали квартиру № 6, с выходом на балкон, убранный с фасада по распоряжению ГУЖА в 2008 году. В апреле—мае 1915 года в доме № 3 снимала комнату поэтесса Анна Ахматова; в ее записях упоминается, что она называла этот дом «Пагодой».



В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, подозреваемого в вандализме. По версии следствия, в середине августа на фасаде дома 3 по Большой Пушкарской улице была отбита и похищена голова на скульптуре юноши.Как сообщает «Фонтанка.ру», 14 сентября полицейские задержали 27-летнего молодого человека. По предварительным данным, именно он снёс голову скульптуре, украшавшей фасад здания на Большой Пушкарской улице, 3. Обезглавленного юношу горожане заметили ещё 19 августа, через два дня по факту происшествия началась проверка.

В ходе обыска у подозреваемого нашли исчезнувшую голову. Зачем она могла понадобиться, вандал объяснит полицейским в рамках уголовного дела по 1-й части статьи 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.Этот дом, выделяющийся замысловатым декором, считается памятником архитектуры. Дом являлся собственностью Василия и Екатерины Кирилловых, заказавших в 1908 перестройку его правой половины архитектору Д. Г. Фомичеву. Владельцы занимали квартиру № 6, с выходом на балкон, убранный с фасада по распоряжению ГУЖА в 2008 году. В апреле—мае 1915 года в доме № 3 снимала комнату поэтесса Анна Ахматова; в ее записях упоминается, что она называла этот дом «Пагодой».







Обсуждение темы: «Полиция нашла молодого человека, который в августе отбил голову юноши на Доме Кирилловых на Петроградке» Hиф-Hиф 15.09 13:13 [ + 1 – ]

Слава мужественным полицейским! Позор и стыд вороватому юноше!

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