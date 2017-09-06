Полиция нашла молодого человека, который в августе отбил голову юноши на Доме Кирилловых на Петроградке
11:31
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Общество
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«Полиция нашла молодого человека, который в августе отбил голову юноши на Доме Кирилловых на Петроградке»
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Лидер "Христианского государства" уже давно наговорил на статью об экстремизме в своих интервью..
Прокуратура ждёт звонка сверху? в «Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»
Прокуратура ждёт звонка сверху? в «Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»
Ржу не могу.Охолощенное не охолощенное,какая разница!Я вообще в ауе от продажи всех таких игрушек"и ножей на каждом углу.Откуда человек может знать что ствол игрушка",?Разбирающийся только может определить и то только тогда когда взял его в руки.И ещё...Б... в «На "Юноне" "кавказец" выхватил у продавца автомат Калашникова и сбежал»
Поддерживаю идею показа Матильды по всем каналам в прайм-тайм. И без прерывания рекламой. С последующими трёхкратными повторами. Пусть Наклонская удавится! в «Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»
Что интересно, этих уродов найдут но не накажут. Религиозным фанатиками можно ВСЕ. в «Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»
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