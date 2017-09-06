В Пушкине на глазах у хозяина "азиат" вынес из ювелирного магазина планшет с драгоценностями

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Обсуждение темы:

«В Пушкине на глазах у хозяина "азиат" вынес из ювелирного магазина планшет с драгоценностями»

Неzнайка. 15.09 12:10 [ + 4 – ]

Почему дали уйти здоровым и не покалеченным?

Тоскливый Дятел Терпило 15.09 12:56 [ + -1 – ]

Возможно, он сам отдал. Не нужно экономить было на охране.

НЕСТОР 15.09 13:20 [ + 3 – ]

Где же его найдёшь-негодяев с азиатской внешностью целый город.