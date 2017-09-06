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В Пушкине на глазах у хозяина "азиат" вынес из ювелирного магазина планшет с драгоценностями

11:05
Тэги: кража, грабеж, пушкин, драгоценности
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Тэги: кража, грабеж, пушкин, драгоценности
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Общество
Обсуждение темы:
«В Пушкине на глазах у хозяина "азиат" вынес из ювелирного магазина планшет с драгоценностями»
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Неzнайка. 15.09 12:10 [ + 4 ]

Почему дали уйти здоровым и не покалеченным?

Тоскливый Дятел Терпило 15.09 12:56 [ + -1 ]

Возможно, он сам отдал. Не нужно экономить было на охране.

НЕСТОР 15.09 13:20 [ + 3 ]

Где же его найдёшь-негодяев с азиатской внешностью целый город.

монк-аль-ахри 15.09 13:26 [ + 2 ]

два простых вопроса:
1. а хозяин сам не азиат?
2. ценности застрахованы?
Если два "да", то схема - как два пальца обоссать.

Всего комментариев - 4

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