В Петербурге накануне "заминировали" 31 объект, в том числе Смольный и ЗакС

Было эвакуировано больше 10 тысяч человек.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге накануне "заминировали" 31 объект, в том числе Смольный и ЗакС»

Тоскливый Дятел Терпило 15.09 10:54 [ + -2 – ]

Лишь бы метро оставили в покое.

Матва-Полтос 15.09 11:17 [ + 4 – ]

Давай,эту клоаку трясите,некогда дресс-код соблюдать будет..