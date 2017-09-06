Обсуждение темы:

«С поезда Уфа - Петербург сняли пьяного агрессивного мурманчанина, устроившего дебош»

Необходимо запретить спиртное в поездах и вообще в транспорте.

И хорошо что не добрался. Нам такие неадекваты не нужны