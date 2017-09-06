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«На "Скандинавии" молодой житель Выборга устроил разборку с револьвером в пробке»

Тоскливый Дятел Терпило 15.09 10:49 [ + 0 – ]

Есть поговорка: Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай. Если достал револьвер, надо стрелять. А так только испортил себе жизнь.