Откуда взять 1 млрд рублей петербуржцам?

Это взносы за него не перечисляют около 300 тысяч горожан и различных компаний: 270 тысяч из них — жильцы стандартных многоквартирных домов.

Но, несмотря на это, по сравнению с предыдущим годом, на 2-3% возросло количество жителей города, активно посещающих магазины. И вроде бы данный факт не вызывает особого удивления, однако происходит это на фоне кризисных тенденций: что же повлияло на желание петербуржцев совершать больше покупок? Одно из мнений — плохая погода.

Из-за дождей люди не имеют возможности выезжать на природу, поэтому, в свободное время они посещают развлекательные зоны в торговых центрах — практически самый доступный вариант отдыха.

Конечно, шопинг любят все — в объяснении данный факт и не нуждается. Однако как в такое тяжелое время можно сэкономить на покупках, ведь в связи с кризисом цены на абсолютное большинство товаров значительно возросли? Хитрые петербуржцы давно нашли выход из этой ситуации — они приобретают все, что нужно в интернет-магазинах.



Секреты экономии: промокоды и кэшбэк в сети

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