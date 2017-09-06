Под Киришами автоледи на "Жигулях" насмерть сбила 85-летнюю старушку
15:19
Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, ленобласть, киришский район
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«Под Киришами автоледи на "Жигулях" насмерть сбила 85-летнюю старушку»
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