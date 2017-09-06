В Петербурге арестовали двух из трех фигурантов дела о "самоугоне" внедорожников на Ближний Восток

В течение четырех месяцев обвиняемые перегоняли за границу Lexus LX570. В течение четырех месяцев обвиняемые перегоняли за границу Lexus LX570.



Уроженец Азербайджана Адалат Ганбаров, а также Олег Корженовский и Халид Гаджимурадов обвинены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч. 1 ст. 306 УК РФ.



В течение четырех месяцев обвиняемые перегоняли за границу Lexus LX570. Машина была застрахована и приобретена по договору лизинга. Злоумышленники инсценировали хищение иномарки. Заявлять об угоне в полицию пришел Ганбаров. Полицейским он был знаком по драке с десантниками, за которую в 2012 году он получил условный срок.



Установленная в машине спутниковая сигнализация подтвердила факт угона. В полицию Ганбаров пришел, чтобы получить страховое возмещение в размере 6 млн 750 тыс. рублей, сообщалось на сайте СК. При этом заявителю было хорошо известно, что автомобиль уже находится на Ближнем Востоке - на границе Ирака и Сирии, где машина может пригодиться террористам.



"Соучастники преступный умысел до конца не довели. Сотрудникам страховой компании стало известно о фиктивности хищения автомобиля. Ганбаров и Коржевский заключены под стражу, в отношении Гаджимурадова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в официальном сообщении следователей.



Силовики проверяют информацию о совершении обвиняемыми ряда аналогичных преступлений. Петербургские следователи располагают данными как минимум о 15 случаях "самоугона" автомобилей премиум-класса, пишет Newsru.com.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге трех фигурантов уголовного дела о "самоугонах" дорогих внедорожников обвинили в покушении на мошенничество в сфере страхования и ложном доносе, двух из них арестовали, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на петербургское следственное управление Следственного комитета.Уроженец Азербайджана Адалат Ганбаров, а также Олег Корженовский и Халид Гаджимурадов обвинены по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч. 1 ст. 306 УК РФ.В течение четырех месяцев обвиняемые перегоняли за границу Lexus LX570. Машина была застрахована и приобретена по договору лизинга. Злоумышленники инсценировали хищение иномарки. Заявлять об угоне в полицию пришел Ганбаров. Полицейским он был знаком по драке с десантниками, за которую в 2012 году он получил условный срок.Установленная в машине спутниковая сигнализация подтвердила факт угона. В полицию Ганбаров пришел, чтобы получить страховое возмещение в размере 6 млн 750 тыс. рублей, сообщалось на сайте СК. При этом заявителю было хорошо известно, что автомобиль уже находится на Ближнем Востоке - на границе Ирака и Сирии, где машина может пригодиться террористам."Соучастники преступный умысел до конца не довели. Сотрудникам страховой компании стало известно о фиктивности хищения автомобиля. Ганбаров и Коржевский заключены под стражу, в отношении Гаджимурадова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в официальном сообщении следователей.Силовики проверяют информацию о совершении обвиняемыми ряда аналогичных преступлений. Петербургские следователи располагают данными как минимум о 15 случаях "самоугона" автомобилей премиум-класса, пишет Newsru.com.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге у жительницы Новгородской области угнали Toyota Land Cruiser с номерами Краснодарского края.







Обсуждение темы: «В Петербурге арестовали двух из трех фигурантов дела о "самоугоне" внедорожников на Ближний Восток» НЕСТОР 14.09 18:20 [ + 0 – ]

Опять чурки...

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