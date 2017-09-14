Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"
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Общество
Есть предложение: показать Матильду по всем каналам ТВ, чтобы унять этот ажиотаж и после этого о фильме больше не вспомнят.
Достали уже с этой матильдой!!!!!!
Что интересно, этих уродов найдут но не накажут. Религиозным фанатиками можно ВСЕ.
Поддерживаю идею показа Матильды по всем каналам в прайм-тайм. И без прерывания рекламой. С последующими трёхкратными повторами. Пусть Наклонская удавится!
да почешите же уже наконец кто нибудь зудящую "матильду" Наташи Поклонской, а то она не уймется...
Лидер "Христианского государства" уже давно наговорил на статью об экстремизме в своих интервью..
Прокуратура ждёт звонка сверху?
Достали с этой Мотильдай. Похоже этот фильм настолько Г..., что уже и не знают как его прорекламировать.
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