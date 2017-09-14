Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"

Сегодня волна сообщений о бомбах докатилась и до Петербурга.

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Обсуждение темы:

«Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»

Тоскливый Дятел Терпило 14.09 14:49 [ + 4 – ]

Есть предложение: показать Матильду по всем каналам ТВ, чтобы унять этот ажиотаж и после этого о фильме больше не вспомнят.

Galina Belova 14.09 15:00 [ + 5 – ]

Достали уже с этой матильдой!!!!!!

2405 14.09 15:48 [ + 4 – ]

Что интересно, этих уродов найдут но не накажут. Религиозным фанатиками можно ВСЕ.

монк-аль-ахри 14.09 15:53 [ + 4 – ]

Поддерживаю идею показа Матильды по всем каналам в прайм-тайм. И без прерывания рекламой. С последующими трёхкратными повторами. Пусть Наклонская удавится!

Йаяязь 14.09 16:00 [ + 3 – ]

да почешите же уже наконец кто нибудь зудящую "матильду" Наташи Поклонской, а то она не уймется...

dexter 14.09 16:04 [ + 5 – ]

Лидер "Христианского государства" уже давно наговорил на статью об экстремизме в своих интервью..

Прокуратура ждёт звонка сверху?

смерч 14.09 17:58 [ + 0 – ]

По всему кипишу я думаю фильм стоящий,обязательно посмотрю.

махоня 14.09 18:11 [ + 0 – ]

Достали с этой Мотильдай. Похоже этот фильм настолько Г..., что уже и не знают как его прорекламировать.