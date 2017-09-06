В садоводстве под Гатчиной во время пожара в дачном доме погиб пенсионер

Его жена получила тяжелые травмы.

Его жена получила тяжелые травмы.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», пожар в дачном доме на 5-й линии в СНТ «Восход» вспыхнул 14 сентября ночью. Около 4 часов на пепелище были обнаружены сильно обгоревшие останки 69-летнего петербуржца.



Его 63-летняя супруга, пытавшаяся потушить огонь, получила ожоги и была госпитализирована в Гатчинскую межрайонную больницу в отделение реанимации.



Напомним, ранее мы писали о том, что Пенсионер из Петербурга сгорел на даче в Гатчинском районе. Пытавшаяся потушить огонь жена погибшего получила ожоги и была госпитализирована.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», пожар в дачном доме на 5-й линии в СНТ «Восход» вспыхнул 14 сентября ночью. Около 4 часов на пепелище были обнаружены сильно обгоревшие останки 69-летнего петербуржца.Его 63-летняя супруга, пытавшаяся потушить огонь, получила ожоги и была госпитализирована в Гатчинскую межрайонную больницу в отделение реанимации.Напомним, ранее мы писали о том, что в садоводстве под Кировском после пожара в дачном доме нашли изрезанное тело 34-летнего мужчины.







Обсуждение темы: «В садоводстве под Гатчиной во время пожара в дачном доме погиб пенсионер» Barabas 14.09 17:20 [ + 0 – ]

анальный герой

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