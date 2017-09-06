На "Юноне" "кавказец" выхватил у продавца автомат Калашникова и сбежал
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге угнали "Газель", в салоне которой находились гинекологическое кресло и синий диван
- Под Всеволожском буйный мужчина избил свою соседку и угрожал ее зарезать
- Открытие в лечении варикоза
- На улице Решетникова у кинематографиста угнали белоснежный Renault Duster
- В Выборге сбитый полицейским ВАЗом велосипедист сбежал с места аварии
- МЧС: В пятницу в Петербурге усилится ветер до 15 м/с
- Под Киришами автоледи на "Жигулях" насмерть сбила 85-летнюю старушку
- Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"
- В Петербурге арестовали двух из трех фигурантов дела о "самоугоне" внедорожников на Ближний Восток
- В садоводстве под Гатчиной во время пожара в дачном доме погиб пенсионер
- На Дальневосточном мужчина с ножом ворвался в "Ленту", схватил упаковку молочной смеси и сбежал
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Кореша Жлоба,этого усатого холуя Путлера готовятся опять грабить и насиловать..Ведь другого эти твари,"тожероссияне" не могут..А этот ублюдок,который раком заходит к Плешивому.эта едорастическая тварь их привечает..
Ржу не могу.Охолощенное не охолощенное,какая разница!Я вообще в ауе от продажи всех таких игрушек"и ножей на каждом углу.Откуда человек может знать что ствол игрушка",?Разбирающийся только может определить и то только тогда когда взял его в руки.И ещё...Барыга торгуя этим вообще что ли не догадывался с какой целью люди покупают?А ножи..В любом магазине торгуют и кстати с хорошей стали ножи,и при чём подходящие для охоты и разделки зверя,это как вообще?Раньше без охотн..билета купишь только перочинный или хозяйственный,сейчас бабло рулит..О какой на безопасности вообще идёт речь!Думаю скоро всплывёт тот муляж"где нибудь в сводках.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
на новости