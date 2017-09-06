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«На "Юноне" "кавказец" выхватил у продавца автомат Калашникова и сбежал»

Ржу не могу.Охолощенное не охолощенное,какая разница!Я вообще в ауе от продажи всех таких игрушек"и ножей на каждом углу.Откуда человек может знать что ствол игрушка",?Разбирающийся только может определить и то только тогда когда взял его в руки.И ещё...Барыга торгуя этим вообще что ли не догадывался с какой целью люди покупают?А ножи..В любом магазине торгуют и кстати с хорошей стали ножи,и при чём подходящие для охоты и разделки зверя,это как вообще?Раньше без охотн..билета купишь только перочинный или хозяйственный,сейчас бабло рулит..О какой на безопасности вообще идёт речь!Думаю скоро всплывёт тот муляж"где нибудь в сводках.