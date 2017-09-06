На Дальневосточном мужчина с ножом ворвался в "Ленту", схватил упаковку молочной смеси и сбежал

Сотрудники магазина обратились в полицию через двое суток.

Сотрудники магазина обратились в полицию через двое суток.



Как сообщает "Фонтанка.ру", инцидент произошел около 23.00 11 сентября, однако сотрудники супермаркета "Лента" пришли в полицию только поздно вечером 13 сентября.



Они рассказали стражам порядка, что в минувший понедельник в супермаркет на Дальневосточном проспекте вошел мужчина. Он вытащил нож, прошел к полкам с молочными смесями, взял одну пачку и убежал. По заявлению проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Невском районе Петербурга было совершено нападение на супермаркет. Мужчина с ножом украл из магазина упаковку молочной смеси.Как сообщает "Фонтанка.ру", инцидент произошел около 23.00 11 сентября, однако сотрудники супермаркета "Лента" пришли в полицию только поздно вечером 13 сентября.Они рассказали стражам порядка, что в минувший понедельник в супермаркет на Дальневосточном проспекте вошел мужчина. Он вытащил нож, прошел к полкам с молочными смесями, взял одну пачку и убежал. По заявлению проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали мужчину, который вынес из ломбарда на Просвещения драгоценности на 870 тысяч рублей.







Обсуждение темы: «На Дальневосточном мужчина с ножом ворвался в "Ленту", схватил упаковку молочной смеси и сбежал» смерч 14.09 18:00 [ + 0 – ]

Домик в деревне,трудно удержатся.

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