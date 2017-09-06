Под Всеволожском буйный мужчина избил свою соседку и угрожал ее зарезать

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , днем 13 сентября в парадной дома №3/3, на Верхней улице, в деревне Старая между мужчиной и проживающей по соседству гражданкой возник бытовой конфликт. В ходе ссоры гражданин нанес женщине побои, а затем выхватил нож и начал угрожать ей убийством. Другие жильцы дома, слышавшие шум драки и угрозы, обратились в правоохранительные органы.



По данному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны. Возле одной из квартир, на лестничной клетке, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину с ножом. Злоумышленник был обезоружен, закован в наручники и доставлен в отдел полиции.



По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне днем во Всеволожском районе Ленинградской области наряд вневедомственной охраны задержал 26-летнего мужчину, который ножом угрожал убийством 31-летней соседке, а также нанес ей телесные повреждения.Как сообщает, днем 13 сентября в парадной дома №3/3, на Верхней улице, в деревне Старая между мужчиной и проживающей по соседству гражданкой возник бытовой конфликт. В ходе ссоры гражданин нанес женщине побои, а затем выхватил нож и начал угрожать ей убийством. Другие жильцы дома, слышавшие шум драки и угрозы, обратились в правоохранительные органы.По данному адресу прибыл наряд вневедомственной охраны. Возле одной из квартир, на лестничной клетке, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину с ножом. Злоумышленник был обезоружен, закован в наручники и доставлен в отдел полиции.По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Дыбенко во время пьяной ссоры буйный мужчина воткнул нож в предплечье своему собутыльнику.







Обсуждение темы: «Под Всеволожском буйный мужчина избил свою соседку и угрожал ее зарезать» НЕСТОР 14.09 18:16 [ + 0 – ]

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