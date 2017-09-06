Волна сообщений о бомбах докатилась до Петербурга: эвакуированы порядка 10 торговых комплексов (фото)

Обсуждение темы:

«Волна сообщений о бомбах докатилась до Петербурга: эвакуированы порядка 10 торговых комплексов (фото)»

монк-аль-ахри 14.09 15:50 [ + 0 – ]

Хохлы - первые претенденты на сволочизм. Но есть ещё больные на голову православнутые ортодоксы, есть ещё и ИГИЛ. Милая компашка мрази.

dexter 14.09 16:09 [ + 0 – ]

Galina Belova 14.09 14:58 [ + 0 – ]

монк-аль-ахри 14.09 15:50 [ + 0 – ] Хохлохейтерам :



Звонки с угрозами о «минировании» по всей России инициировали люди, связанные с «Исламским государством». Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Террористическая группировка ИГИЛ запрещена в России. Уже установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, все они находятся за пределами страны, уточнили силовики.

Йаяязь 14.09 16:23 [ + 0 – ]

наверняка друзья Поклонской с "Христианского государства" (пока еще не запрещена на территории РФ) балуются... а если прибавить сюда еще её земляков... мммм - адова смесь получается ;)