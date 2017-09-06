«Волна сообщений о бомбах докатилась до Петербурга: эвакуированы порядка 10 торговых комплексов (фото)»

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Общество
Хохлятские происки!
Хохлы - первые претенденты на сволочизм. Но есть ещё больные на голову православнутые ортодоксы, есть ещё и ИГИЛ. Милая компашка мрази.
Galina Belova 14.09 14:58 [ + 0 – ]
монк-аль-ахри 14.09 15:50 [ + 0 – ] Хохлохейтерам :
Звонки с угрозами о «минировании» по всей России инициировали люди, связанные с «Исламским государством». Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Террористическая группировка ИГИЛ запрещена в России. Уже установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, все они находятся за пределами страны, уточнили силовики.
наверняка друзья Поклонской с "Христианского государства" (пока еще не запрещена на территории РФ) балуются... а если прибавить сюда еще её земляков... мммм - адова смесь получается ;)
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