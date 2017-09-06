В Ленобласти трехлетний мальчик разбил голову, упав с детского турника
18:19, 14 сентября
Тэги: дети, травмы, халатность, ленобласть, Всеволожский район
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0 в матче Лиги Европы (видео)
- В Ленобласти пьяный 78-летний старик выстрелил в живот своему сыну
- Открытие в лечении варикоза
- Под Гатчиной 12-летняя девочка попала в больницу, наглотавшись лекарств
- В Петербурге угнали "Газель", в салоне которой находились гинекологическое кресло и синий диван
- Под Всеволожском буйный мужчина избил свою соседку и угрожал ее зарезать
- На улице Решетникова у кинематографиста угнали белоснежный Renault Duster
- В Выборге сбитый полицейским ВАЗом велосипедист сбежал с места аварии
- МЧС: В пятницу в Петербурге усилится ветер до 15 м/с
- Под Киришами автоледи на "Жигулях" насмерть сбила 85-летнюю старушку
- Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
14 сентября
13 сентября
12 сентября
15:37, 14 сентября
В Петербурге во время операции в медицинской клинике загорелась простыня: пациентка с ожогами в реанимации
В страшном ДТП на Мурманском шоссе погибла пассажирка иномарки, еще два человека были госпитализированы (фото, видео)
В Озерках на парковке супермаркета неадекватная женщина прыгала по крышам припаркованных легковушек (видео)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды" (11/+11)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (14/+1)
Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды" (11/+11)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (20/+0)
В метро Петербурга появились плакаты с призывом сообщать в ФСБ о подозрительных соседях (фото) (17/+0)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (14/+1)
23:57, 14 сентября "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0 в матче Лиги Европы (видео) (0/+0)
14:41, 14 сентября Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды" (11/+11)
13:07, 14 сентября Волна сообщений о бомбах докатилась до Петербурга: эвакуированы порядка 10 торговых комплексов (фото) (5/+5)
12:27, 14 сентября В двух ДТП на Подвойского с участием семи автомобилей пострадал один из виновников аварии (фото) (0/+0)
10:21, 14 сентября Американских дипломатов лишили парковок у консульства в Петербурге (фото) (5/+5)
09:34, 14 сентября Муниципальный депутат Даниил Кен приобрел на аукционе галстук 18+ для прохода в ЗакС (фото) (3/+3)
Подписка
на новости
на новости
Дятел, вопиющим бы это было в Ленинграде, а в питербаде который устроила обожаемая и облизаная тобой усатая тварь - это уже норма. Так что защелкни клюв, а то не нароком еще тоскливей станешь... в «На юго-западе Петербурга нашли пьяную 13-летнюю девочку с признаками изнасилования»
дятел девочку напоили мигранты из Средней Азии. в «На юго-западе Петербурга нашли пьяную 13-летнюю девочку с признаками изнасилования»
Дятел тормоз, почитай если не знаешь... в «На "Юноне" "кавказец" выхватил у продавца автомат Калашникова и сбежал»
Лидер "Христианского государства" уже давно наговорил на статью об экстремизме в своих интервью..
Прокуратура ждёт звонка сверху? в «Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»
Прокуратура ждёт звонка сверху? в «Лидер "Христианского государства" связал шквал сообщений о ложном минировании с протестом против "Матильды"»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.