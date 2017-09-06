Обсуждение темы:

«В Петербурге у жительницы Новгородской области угнали Toyota Land Cruiser с номерами Краснодарского края»

Твоё место у параши, нестор. Только извращенцы могут такое о женщинах накорябать.



Заголовок заметки тоже мозговзрывательный. Жительница Новогородской области, Петербург, Краснодарский край. Три адреса на одно предложение. Автор заметки что-то о журналистике вообще слышал?