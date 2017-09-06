В двух ДТП на Подвойского с участием семи автомобилей пострадал один из виновников аварии (фото)

Второй водитель, устроивший ДТП, скрылся с места происшествия.

Второй водитель, устроивший ДТП, скрылся с места происшествия.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 13 сентября около 21:10 на улице Подвойского, 34/1, «Хёндэ Санта Фе» по неустановленным причинам врезался в четыре транспортных средства, стоявших справа по ходу движения. В тяжёлом состоянии госпитализирован 22-летний водитель «Санта Фе».







Через некоторое время неподалеку произошла еще одна авария, о которой рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». «Там во время оформления ДТП, на 20 метров дальше, произошло ещё одно ДТП. Некий авто (я не видел какой, стоял спиной) врезался в припаркованную «Ниву» и скрылся с места ДТП. Инспектора среагировали быстро и помчались за нарушителем».



Напомним,



Накануне вечером в Невском районе Петербурга произошло два похожих ДТП в нескольких десятках метрах друг от друга. В результате медицинская помощь понадобилась одному человеку.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 13 сентября около 21:10 на улице Подвойского, 34/1, «Хёндэ Санта Фе» по неустановленным причинам врезался в четыре транспортных средства, стоявших справа по ходу движения. В тяжёлом состоянии госпитализирован 22-летний водитель «Санта Фе».Через некоторое время неподалеку произошла еще одна авария, о которой рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». «Там во время оформления ДТП, на 20 метров дальше, произошло ещё одно ДТП. Некий авто (я не видел какой, стоял спиной) врезался в припаркованную «Ниву» и скрылся с места ДТП. Инспектора среагировали быстро и помчались за нарушителем».Напомним, накануне утром в Приозерском районе на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком пострадали женщина и 7-летний ребенок.





