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«На улице Гастелло случайные прохожие обнаружили одинокого "потеряшку" в домашних тапочках»

Тоскливый Дятел Терпило 14.09 11:51 [ + -2 – ]

Если ребенок гражданин России, значит отец его очевидно русский. Этим все объясняется. Узбек никогда не допустил бы, чтобы его ребенок был без присмотра.