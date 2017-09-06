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«На юго-западе Петербурга нашли пьяную 13-летнюю девочку с признаками изнасилования»

Тоскливый Дятел Терпило 14.09 11:49 [ + -4 – ]

Это вопиющий случай. Не понимаю, где родители, школьные воспитатели, одноклассники наконец. Куда смотрит общественность города и уполномоченный по правам ребенка. До какого уровня греховного падения можно дойти, чтобы опуститься до такого безнравственного поведения. И после этого, мы еще осуждаем и злословим о мигрантах, которые следят за своими детьми.