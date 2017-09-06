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На Владимирском кусок лепнины упал на припаркованный автомобиль (фото)

11:03
Тэги: дтп, авто, обрушение, ущерб, центр
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Тэги: дтп, авто, обрушение, ущерб, центр
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