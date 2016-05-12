Американских дипломатов лишили парковок у консульства в Петербурге (фото)

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«Американских дипломатов лишили парковок у консульства в Петербурге (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 14.09 11:05 [ + -3 – ]

Законность всегда торжествует. Главное, чтобы нашим людям было хорошо. А стоянку предлагаю обустроить где-нибудь в пригороде.

Hиф-Hиф 14.09 13:36 [ + 2 – ]



Эвона как мы уязвили поганых пиндосов! Надо еще какую-нибудь подлянку им придумать. А то они, гады, я слыхал, в бессильной злобе нас за грязный черный дым из консульской трубы в Сан-Франциско собираются штрафовать.

монк-аль-ахри 14.09 15:54 [ + 0 – ]

и колбасу им продавать только по талонам! одна палка на месяц!