Муниципальный депутат Даниил Кен приобрел на аукционе галстук 18+ для прохода в ЗакС (фото)

Народный избранник отметил, что теперь может ходить в парламент "со всем почтением к спикеру Макарову".

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Муниципальный депутат Даниил Кен приобрел на аукционе галстук 18+ для прохода в ЗакС (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 14.09 11:03 [ + 2 – ]

У меня созрела идея. Кроме галстуков, предлагаю ввести парики, чтобы скрыть лысины и плеши. ЗАКС должен походить на палату лордов в Великобритании.