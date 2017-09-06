В ДТП на Луначарского с участием "Мазды" и "Форда" пострадали три человека, в том числе 13-летний мальчик (фото)

Авария произошла на пересечении с улицей Ушинского.

Авария произошла на пересечении с улицей Ушинского.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 13 сентября около 12.20 на пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского. Там столкнулись «Мазда» и «Форд».



В результате ДТП 24-летняя девушка, управлявшая «Маздой», была госпитализирована в тяжёлом состоянии, 13-летний мальчик из «Мазды» – в состоянии средней степени тяжести. Также средней степени вред здоровью зафиксировали медики у водителя «Форда», мужчины 1956 года рождения.







По словам очевидца из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», пострадали все люди, находившиеся в машинах. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сегодня днем в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали три человека, в том числе ребенок.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 13 сентября около 12.20 на пересечении проспекта Луначарского и улицы Ушинского. Там столкнулись «Мазда» и «Форд».В результате ДТП 24-летняя девушка, управлявшая «Маздой», была госпитализирована в тяжёлом состоянии, 13-летний мальчик из «Мазды» – в состоянии средней степени тяжести. Также средней степени вред здоровью зафиксировали медики у водителя «Форда», мужчины 1956 года рождения.По словам очевидца из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», пострадали все люди, находившиеся в машинах. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на "Скандинавии" в одном месте произошли две аварии с участием пяти иномарок: пострадал двухлетний ребенок.





