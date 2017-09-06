В ДТП на "Сортавале" с участием "КИА" и грузовика пострадали 29 летняя женщина и 7-летний ребенок

Водитель иномарки вылетел на встречку.

Водитель иномарки вылетел на встречку.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 13 сентября около 10 часов утра на 137-м километре трассы "Сортавала".



32-летний мужчина на «КИА Спектре», по предварительной версии, выехал на встречную полосу и врезался в «МАН» под управлением 37-летнего мужчины.



В результате пострадали два человека, ехавшие в «Спектре». Ребёнок 2010 года рождения госпитализирован в тяжёлом состоянии и 29-летняя женщина – в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.



Напомним,

Сегодня утром в Приозерском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали два человека, в том числе маленький ребенок.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 13 сентября около 10 часов утра на 137-м километре трассы "Сортавала".32-летний мужчина на «КИА Спектре», по предварительной версии, выехал на встречную полосу и врезался в «МАН» под управлением 37-летнего мужчины.В результате пострадали два человека, ехавшие в «Спектре». Ребёнок 2010 года рождения госпитализирован в тяжёлом состоянии и 29-летняя женщина – в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.Напомним, накануне на "Скандинавии" в одном месте произошли две аварии с участием пяти иномарок: пострадал двухлетний ребенок.







Обсуждение темы: «В ДТП на "Сортавале" с участием "КИА" и грузовика пострадали 29 летняя женщина и 7-летний ребенок» махоня 13.09 18:20 [ + 1 – ]

а на месте МАЗа могла быть невиновная легковушка. Aleksandr Sirotin 13.09 19:29 [ + 1 – ]

опять очередная шлюха вылетела на в стречку!

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