Депутаты ЗакСа Петербурга хотят увеличить детское пособие в 70 раз
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Общество
как штраф так равняемся на запад а как пособие.так 50руб .издевательство по хуже досмотра посольства. а потом круглые глаза и почему у нас рожают мало де..лы
Это уже огромные суммы, на которые можно содержать двух и даже более детей. За третьего я предложил бы доплачивать 9,5 тыс. руб.
Сейчас, когда в основном рожают таджики эти деньги из бюджета пойдут на увеличение их поголовья в России, таким образом лет через 15 русских станет совсем мало, к этому и ведёт нынешняя власть. А у нового населения уже не возникнут вопросы откуда за короткое время появились миллиарды у отдельных граждан.
50 рублей это серьезная сумма нынче. Когда не ходил за этой подачкой. Пусть она у вас уроды в горле встанет.
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15:56, 11 сентября
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