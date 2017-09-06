Депутаты ЗакСа Петербурга хотят увеличить детское пособие в 70 раз

С 50 рублей до 3,5 тысяч рублей в месяц.

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«Депутаты ЗакСа Петербурга хотят увеличить детское пособие в 70 раз»

Сержик 13.09 15:57 [ + 2 – ]

как штраф так равняемся на запад а как пособие.так 50руб .издевательство по хуже досмотра посольства. а потом круглые глаза и почему у нас рожают мало де..лы

Тоскливый Дятел Терпило 13.09 16:10 [ + -2 – ]

Это уже огромные суммы, на которые можно содержать двух и даже более детей. За третьего я предложил бы доплачивать 9,5 тыс. руб.

dexter 13.09 16:37 [ + 2 – ]

Дешёвый популизм )

Роберт 13.09 16:42 [ + 2 – ]

Сейчас, когда в основном рожают таджики эти деньги из бюджета пойдут на увеличение их поголовья в России, таким образом лет через 15 русских станет совсем мало, к этому и ведёт нынешняя власть. А у нового населения уже не возникнут вопросы откуда за короткое время появились миллиарды у отдельных граждан.

НЕСТОР 13.09 17:10 [ + 1 – ]

А хотелки хватит?

Vladlen 13.09 17:38 [ + 1 – ]

50 рублей это серьезная сумма нынче. Когда не ходил за этой подачкой. Пусть она у вас уроды в горле встанет.