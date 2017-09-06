Спикер Вячеслав Макаров: В ЗакСе не будет людей в шлепанцах, халатах и шортах

"Eсли депутат придет в ЗакС без штанов, позовите меня и увидите, что будет", отметил парламентарий.

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«Спикер Вячеслав Макаров: В ЗакСе не будет людей в шлепанцах, халатах и шортах»

Тоскливый Дятел Терпило 13.09 15:23 [ + -3 – ]

Правильно, Вячеслав Серафимович. Как театр начинается с гардероба, так и ЗАКС должен иметь пристойный вид. И прежде всего, это касается внешности депутатов и персонала. Еще я посоветовал бы обратить внимание на прически, усы и бороды. Если они портят имидж заведения, стоит привести их в стандартное состояние. И еще у меня есть масса пожеланий, которые я готов изложить, если Вы меня пригласите.

монк-аль-ахри 13.09 16:12 [ + 5 – ]

гораздо важнее проверять депутатов, особенно из Едра в институте Сербского. Или у нас на Пряжке. А то ведь такое несут!

dexter 13.09 16:39 [ + 4 – ]

Полковника казарма не отпускает. Настолько Армия отформатировала "мозг"?

Vladlen 13.09 17:36 [ + 4 – ]

Может с мозгов начать, а не с внешнего вида.