Спикер Вячеслав Макаров: В ЗакСе не будет людей в шлепанцах, халатах и шортах
- Крем от геморроя «Здоров»
- На Коломяжском негодяй ударил 25-летнюю девушку по голове и отобрал телефон, деньги и драгоценности
- Под Петербургом задержали мужчину, который в течение нескольких недель грабил случайных прохожих
- Открытие в лечении варикоза
- На ферме в Ленобласти пятилетний бык насмерть забодал сторожа
- На Энтузиастов две аферистки под предлогом продажи меда украли у 88-летней пенсионерки сбережения
- В ДТП на Луначарского с участием "Мазды" и "Форда" пострадали три человека, в том числе 13-летний мальчик (фото)
- В ДТП на "Сортавале" с участием "КИА" и грузовика пострадали 29 летняя женщина и 7-летний ребенок
- Депутаты ЗакСа Петербурга хотят увеличить детское пособие в 70 раз
- В Сланцах у 90-летней бабушки злоумышленник, представившийся другом ее внука, украл 88 тысяч рублей
- Депутат ЗакСа Анохин попросил Генпрокуратуру проверить баттл Оксимирона и Гнойного на экстремизм
- В Купчино после тушения пожара в магазине электронных сигарет нашли обгоревшее тело
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Правильно, Вячеслав Серафимович. Как театр начинается с гардероба, так и ЗАКС должен иметь пристойный вид. И прежде всего, это касается внешности депутатов и персонала. Еще я посоветовал бы обратить внимание на прически, усы и бороды. Если они портят имидж заведения, стоит привести их в стандартное состояние. И еще у меня есть масса пожеланий, которые я готов изложить, если Вы меня пригласите.
гораздо важнее проверять депутатов, особенно из Едра в институте Сербского. Или у нас на Пряжке. А то ведь такое несут!
Полковника казарма не отпускает. Настолько Армия отформатировала "мозг"?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
15:56, 11 сентября
на новости