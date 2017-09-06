«Депутат ЗакСа Анохин попросил Генпрокуратуру проверить баттл Оксимирона и Гнойного на экстремизм»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин попросил Генпрокуратуру России изучить рэп-баттл исполнителей Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма, сообщаетАнохин также призвал проверить видеозапись словесного поединка на призывы к разжиганию межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. По словам депутата, это необходимо для утверждения правил набирающих популярность баттлов, поскольку исключит случаи нарушения закона.Чиновник подчеркнул, что его ничего не задело в дуэли хип-хоп-исполнителей. «У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — объяснил он.Анохин добавил, что оценка видеозаписи прокуратурой также даст парламентариям понять, могут ли они устраивать подобные дискуссии самостоятельно, чтобы заинтересовать молодежь. «Может ли, например, депутат в такой же свободной форме, как Гнойный, заявлять о тех или иных позициях? Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка», — подчеркнул чиновник.Напомним, поединок между Oxxxymiron (Мироном Федоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым) прошел в Петербурге 6 августа и за ночь набрал более 4 млн просмотров на. В своих текстах рэперы упоминали, в частности, запрещенную в РФ террористическую группировку «Правый сектор», сирийских беженцев и различные религиозные святыни.