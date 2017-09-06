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В Купчино после тушения пожара в магазине электронных сигарет нашли обгоревшее тело

13:48
Тэги: тело, смерть, пожары, бомжи, купчино, фрунзенский район
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Тэги: тело, смерть, пожары, бомжи, купчино, фрунзенский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В Купчино после тушения пожара в магазине электронных сигарет нашли обгоревшее тело»
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dexter 13.09 16:40 [ + 0 ]

Вот так пыхнул, напоследок !

Всего комментариев - 1

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