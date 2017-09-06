В областном лесу нашли тело психически неуравновешенного 29-летнего парня
19:34, 13 сентября
Тэги: тело, смерть, ленобласть, Всеволожский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В областном лесу нашли тело психически неуравновешенного 29-летнего парня»
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Артур Мапов 14.09 04:00 [ + -1 – ]
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Всего комментариев - 1
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