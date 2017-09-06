В Петербурге во время операции в медицинской клинике загорелась простыня: пациентка с ожогами в реанимации
13:03
Тэги: медицина, халатность, травмы, пожары, следствие
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге во время операции в медицинской клинике загорелась простыня: пациентка с ожогами в реанимации»
Новые в начале | Новые в конце
Тоскливый Дятел Терпило 13.09 13:30 [ + -1 – ]
Зачем идти в платное учреждение, если можно получить бесплатное и главное безопасное обслуживание в бюджетной клинике по полису ОМС.
Saymon Grapes 13.09 13:35 [ + -1 – ]
Ужасы из серии "Пункт назначения"...
монк-аль-ахри 13.09 14:03 [ + 2 – ]
Это чудо, необъяснимое ни законами физики, ни законами химии. Либо простыню делали в Китае из какого-то дерьма, либо пациентка - пришелец с Альфа Кентавра. Иначе - ну никак!
Всего комментариев - 4
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