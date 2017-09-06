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«На ферме в Ленобласти пятилетний бык насмерть забодал сторожа»

Все чудесатее и чудесатее на святой Руси! Прям коррида какая-то! Что мешало быку рога отпилить? И вообще из быков еще в нежном возрасте надо делать мясо молодых бычков и вертеть из него пельмени, не допуская чрезмерного отроста рогов.



