В Новодевяткино расстреляли приезжего из Азербайджана, когда он вышел на улицу покурить

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Обсуждение темы:

«В Новодевяткино расстреляли приезжего из Азербайджана, когда он вышел на улицу покурить»

Aleksandr Sirotin 13.09 12:25 [ + 4 – ]

я вот только несколько дней черным говорил, что скоро их начнут валить, потому что, у людей терпение кончилось и мои слова оказались пророческими!

монк-аль-ахри 13.09 14:12 [ + 2 – ]

упражнение называется "стрельба по движущейся мишени".

НЕСТОР 13.09 14:15 [ + 4 – ]

Жить вместе с родственниками надо в Азербайджане-был бы жив.

Роман Лисаковский 13.09 15:11 [ + 1 – ]

Нет чтобы хэдшот и бежать,а так 5 раз выстрелил и попался.