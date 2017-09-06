Обсуждение темы:

«Дания объявила о закрытии генконсульства в Петербурге»

Жаль, недальновидное решение. Наша страна сейчас на подъеме, могли бы преуспеть.

НЕСТОР 13.09 14:16 [ + 0 – ]

Дооооо! Провинция с колен встаёт (раком)

Удобства во дворе, до сих пор.

Недавно оттуда - сам видел.

Надо бы солнцеликому увидеть нужник этот.