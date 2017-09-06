Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Россию последней надеждой Бога на Земле

"Господь незримо ограждает Россию от недругов и хранит ее для небесного волеизъявления", - добавил депутат.

Обсуждение темы:

«Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Россию последней надеждой Бога на Земле»

Нах ЕР 13.09 11:43 [ + 1 – ]

Все, созрел ехать в Москву в след за Виталюсиком

Тоскливый Дятел Терпило 13.09 11:45 [ + -2 – ]

Городу и особенно всем нам, его жителям очень повезло, что у руководству пришли богобоязненные, истинно верующие люди, через которых Господь посылает нам свою благодать и ограждает от всех невзгод и несчастий.

Александр. 13.09 13:00 [ + 4 – ]

Мне вот интересно, а это как попало в депутаты? В заявлении прослеживается полный пропуск уроков истории в школе, а также отсутствие записи о лоботомии в медкарте.

монк-аль-ахри 13.09 14:06 [ + 0 – ]

То ли совсем дурак, то ли не закусывает, а по утрам пьёт на посошок перед выходом из хаты. Не факт же, что целым вернётся. Вдруг на очередном "спонсорском взносе" возьмут?!

НЕСТОР 13.09 14:19 [ + 0 – ]

Совсем с головой плохо у Макарова

dexter 13.09 17:29 [ + 0 – ]

Видимо с Богом разговаривал..

Он ему и рассказал про Россию.

Во как плющит отставных ваенных!))

Hиф-Hиф 13.09 18:16 [ + 0 – ]

Изучил информацию об уважаемом спикере в интернете по ключевым словам "Вячеслав Макаров".

робин 13.09 19:09 [ + 0 – ]

надо же какие идиоты у власти, совсем худо стало!!