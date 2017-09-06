Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Россию последней надеждой Бога на Земле
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Общество
Городу и особенно всем нам, его жителям очень повезло, что у руководству пришли богобоязненные, истинно верующие люди, через которых Господь посылает нам свою благодать и ограждает от всех невзгод и несчастий.
Мне вот интересно, а это как попало в депутаты? В заявлении прослеживается полный пропуск уроков истории в школе, а также отсутствие записи о лоботомии в медкарте.
То ли совсем дурак, то ли не закусывает, а по утрам пьёт на посошок перед выходом из хаты. Не факт же, что целым вернётся. Вдруг на очередном "спонсорском взносе" возьмут?!
Видимо с Богом разговаривал..
Он ему и рассказал про Россию.
Во как плющит отставных ваенных!))
Изучил информацию об уважаемом спикере в интернете по ключевым словам "Вячеслав Макаров".
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15:56, 11 сентября
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