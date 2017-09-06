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«На проспекте Ветеранов 19-летний летчик на "Фольксвагене" сбил на тротуаре трех пешеходов (фото)»

Разрешили бы таким сначала по е**лу надавать перед тем как сажать в машину...очередняя сопля с купленными правами...

Тоскливый Дятел Терпило 13.09 11:48 [ + -1 – ]

Не понимаю, как это возможно. Есть установленная скорость 60 км/ч, хорошая машина, молодой водитель. Наверное на девчонку засмотрелся. Что ему теперь будет?