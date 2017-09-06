Обсуждение темы:

«Найденная 6-летняя девочка жила в Петербурге с дядей, на побои не жаловалась, но и возвращаться к нему не захотела. Подробности»

Явар Тиррей 13.09 18:51 [ + 0 – ]

"Тоскливый Дятел Терпило 13.09 10:38 [ + -1 – ]

Готов удочерить"



... Я думаю, вам этого делать не стоит ...



... Вы же у нас тут "адвокат дьяволов", а следовательно - всяко переняли их привычки и повадки ...



... Иными словами, в случае подобного удочерения - дальнейшие новости по указанной теме нам будут приходить уже из раздела "Происшествия" ...



... Причём не исключаю, что в рамках вполне определённой 134 статьи УК РФ ...