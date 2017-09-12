Помощника депутата Госдумы и руководителя госпиталя ветеранов войн не пустили в ЗакС без галстука
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Общество
Когда в офисах вводят дресс-код, относятся с понимаем. Когда люди приходят в элитное государственное учреждение и от них требуют элементарного, сразу возникает бурный протест и негодование. Плохо, что господин Вишневский это не понимает. Уверен, что Виталия Валентиновича без галстука представить себе невозможно.
несостоявшийся замполит подводной лодки макаркин страдает острым православием головного мозга. могу предположить, что эта патология влияет и на оставшиеся у него функции якобы головного мозга. дядю надо лечить! и лечить срочно! лучше всего - уколами галоперидола. штатовцы не советуют - больно мол. но иначе до этого единороссовского козла и не дойдёт!
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15:56, 11 сентября
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Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?
в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»