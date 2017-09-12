Помощника депутата Госдумы и руководителя госпиталя ветеранов войн не пустили в ЗакС без галстука

Обсуждение темы:

«Помощника депутата Госдумы и руководителя госпиталя ветеранов войн не пустили в ЗакС без галстука»

Тоскливый Дятел Терпило 12.09 16:13 [ + -7 – ]

Когда в офисах вводят дресс-код, относятся с понимаем. Когда люди приходят в элитное государственное учреждение и от них требуют элементарного, сразу возникает бурный протест и негодование. Плохо, что господин Вишневский это не понимает. Уверен, что Виталия Валентиновича без галстука представить себе невозможно.

монк-аль-ахри 12.09 16:44 [ + 4 – ]

несостоявшийся замполит подводной лодки макаркин страдает острым православием головного мозга. могу предположить, что эта патология влияет и на оставшиеся у него функции якобы головного мозга. дядю надо лечить! и лечить срочно! лучше всего - уколами галоперидола. штатовцы не советуют - больно мол. но иначе до этого единороссовского козла и не дойдёт!