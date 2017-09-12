В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)
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Общество
От Казанского до Лавры 3800 метров. Ширина Невского в среднем 30 м. Итого площадь чуть менее 100.000 кв.метров.
Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?
Чудеса не поддаются человеческому разуму и математическим расчетам. Если сказали, значит надо верить.
а количество идиотов измеряется в математических единицах? Понятно, что страдающие острым православием головного мозга - люди больные. Насколько мне известно, отечественная наука пока не готова измерять количество этих дебилов даже в тысячах. Про сотни измерений я даже не говорю. в 21-м веке верить в непорочность Евы, в количество использованных при сотворении женщины рёбер - редкостный идиотизм. Да посчитайте вы у своей подруги рёбра! А потом сравните с количеством ваших же рёбер! Какой бред эта христианская баллада!
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15:56, 11 сентября
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Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?
в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»