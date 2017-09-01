На "Скандинавии" в одном месте произошли две аварии с участием пяти иномарок: пострадал двухлетний ребенок (фото)

Авария произошла в районе Заходского.

Авария произошла в районе Заходского.



Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, ДТП произошло 12 сентября около полудня на 94-ом километре трассы "Скандинавия". По предварительным данным, автоледи на автомобиле "Ниссан Тиида" решила объехать по обочине"Ниссан Кашкай", который хотел повернуть на Заходское.







Маневр не удался: на скользкой дороге машину вынесло на встречку и развернуло. В правую переднюю часть "японки" врезался встречный "Фольксваген Гольф", двигавшийся в сторону Петербурга. От удара "Тиида" перевернулась.







В результате ДТП тяжелые травмы получил двухлетний мальчик, находившийся в детском кресле на заднем сиденье японской иномарки. Его госпитализировали вместе с матерью.







Сразу после этой аварии в "Кашкай", оставшийся стоять на повороте, врезался внедорожник "Ниссан L-200". Рикошетом зацепило и стоявший на обочине неподалеку БМВ без водителя. В этой аварии обошлось без пострадавших.



Как отметили в дорожной полиции, поворот на Заходское - это грибное место и сейчас там ажиотаж. "Ломанулись все", - коротко охарактеризовали ситуации сотрудники.



Напомним, ранее мы писали о том, что Сегодня днем в Выборгском районе Ленинградской области в одном месте на трассе "Скандинавия" произошло два ДТП с участием нескольких иномарок. В результате аварии пострадал двухлетний ребенок.Как сообщает 47News со ссылкой на правоохранительные органы региона, ДТП произошло 12 сентября около полудня на 94-ом километре трассы "Скандинавия". По предварительным данным, автоледи на автомобиле "Ниссан Тиида" решила объехать по обочине"Ниссан Кашкай", который хотел повернуть на Заходское.Маневр не удался: на скользкой дороге машину вынесло на встречку и развернуло. В правую переднюю часть "японки" врезался встречный "Фольксваген Гольф", двигавшийся в сторону Петербурга. От удара "Тиида" перевернулась.В результате ДТП тяжелые травмы получил двухлетний мальчик, находившийся в детском кресле на заднем сиденье японской иномарки. Его госпитализировали вместе с матерью.Сразу после этой аварии в "Кашкай", оставшийся стоять на повороте, врезался внедорожник "Ниссан L-200". Рикошетом зацепило и стоявший на обочине неподалеку БМВ без водителя. В этой аварии обошлось без пострадавших.Как отметили в дорожной полиции, поворот на Заходское - это грибное место и сейчас там ажиотаж. "Ломанулись все", - коротко охарактеризовали ситуации сотрудники.Напомним, ранее мы писали о том, что в жутком лобовом ДТП на Мурманском шоссе насмерть разбились водители "КИА" и "Фольксвагена" .







Обсуждение темы: «На "Скандинавии" в одном месте произошли две аварии с участием пяти иномарок: пострадал двухлетний ребенок (фото)» махоня 12.09 21:21 [ + 0 – ]

одна дура за рулем и столько проблем создала

Всего комментариев - 1