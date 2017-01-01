На Белы Куна неизвестный мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки
15:51, 12 сентября
Тэги: тело, смерть, фрунзенский район, купчино, самоубийство
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти во время ссоры мужчина зарезал собственного брата
- На пожаре в расселенном доме в Приозерске погибли трое мужчин
- Открытие в лечении варикоза
- На Дыбенко во время пьяной ссоры буйный мужчина воткнул нож в предплечье своему собутыльнику
- На проспекте Стачек пьяный слесарь-сантехник упал с лесов Кировского универмага
- В Петербурге задержали угонщика из Закавказья, который похитил "Ауди" у местного предпринимателя
- В хостеле на Васильевском острове двое мужчин осколком бутылки порезали постояльца
- 17-летний мигрант из ближнего зарубежья предлагал пассажирам Пулково по дешевке оплатить дополнительный багаж
- Помощника депутата Госдумы и руководителя госпиталя ветеранов войн не пустили в ЗакС без галстука
- На "Скандинавии" в одном месте произошли две аварии с участием пяти иномарок: пострадал двухлетний ребенок (фото)
- В Ломоносове извращенец облапал 12-летнюю девочку на детской площадке
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
15:56, 11 сентября
В страшном ДТП на Мурманском шоссе погибла пассажирка иномарки, еще два человека были госпитализированы (фото, видео)
В Озерках на парковке супермаркета неадекватная женщина прыгала по крышам припаркованных легковушек (видео)
В Петербурге мужчина оказался в реанимации после того, как его выбросили из трамвая на севере города
В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (13/+4)
В Петербурге мужчина оказался в реанимации после того, как его выбросили из трамвая на севере города (8/+1)
СМИ: Петербургскую полицию попросили не оформлять протоколы на протестовавших мусульман по "митинговой" статье (13/+4)
Крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского перекроет движение в центре Петербурга (12/+0)
В Петербурге задержана владелица карликового пинчера, ударившая ногой трехлетнего ребенка на детской площадке. Подробности (11/+0)
В Петербурге 21-летняя девушка отправилась на свидание и оказалась на сутки запертой в одной комнате с четырьмя насильниками (20/+0)
В метро Петербурга появились плакаты с призывом сообщать в ФСБ о подозрительных соседях (фото) (17/+0)
В Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку (видео) (16/+0)
15:58, 12 сентября Помощника депутата Госдумы и руководителя госпиталя ветеранов войн не пустили в ЗакС без галстука (3/+3)
15:16, 12 сентября На "Скандинавии" в одном месте произошли две аварии с участием пяти иномарок: пострадал двухлетний ребенок (фото) (1/+1)
14:17, 12 сентября Астрономы объяснили природу загадочного огненного шара над Петербургом, попавшего в объективы видеорегистраторов (видео) (3/+3)
14:05, 12 сентября В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото) (5/+5)
11:44, 12 сентября Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото) (10/+10)
10:36, 12 сентября Смольный собирается объявить конкурс на изучение дорожного движения за 40 млн рублей (2/+2)
Подписка
на новости
на новости
От Казанского до Лавры 3800 метров. Ширина Невского в среднем 30 м. Итого площадь чуть менее 100.000 кв.метров.
Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?
в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»
Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?
в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»
А вот интересно, перечисленные достойные господа взяли ли, как полагается, отгул за свой счет по месту работы для участия в этом богоугодном мероприятии? в «Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото)»
Я думал радужного фекалия окончательно Москве подарили, ан нет, это существо опять пгм-нутых возглавляет. в «Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото)»
Двое говнюков во главе..Два чмаря,два гандона.. в «Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото)»
а количество идиотов измеряется в математических единицах? Понятно, что страдающие острым православием головного мозга - люди больные. Насколько мне известно, отечественная наука пока не готова измерять количество этих дебилов даже в тысячах. Про сотн... в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»
5
5
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.