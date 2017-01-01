В Ломоносове извращенец облапал 12-летнюю девочку на детской площадке

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«В Ломоносове извращенец облапал 12-летнюю девочку на детской площадке»

монк-аль-ахри 12.09 15:24 [ + 5 – ]

так не *уй с картинками саши невского гулять! делать что-то надо!

Тоскливый Дятел Терпило 12.09 15:33 [ + -3 – ]

Возможно, в понимании уроженцев Средней Азии девочка в 12 лет уже соответствует уровню половой зрелости. Необходимо провести с человеком правовую и воспитательную работу, наставить на путь истинный.

Неzнайка. 12.09 15:37 [ + 5 – ]

Необходимо провести с человеком правовую и воспитательную работу, наставить на путь истинный....

Правильно! Отмудохать, и кинуть на рельсы. Авось дойдет..

НЕСТОР 12.09 17:53 [ + 5 – ]

Так и пишите,что черно.опый гопник приставал к девочке.

Явар Тиррей 12.09 18:59 [ + 2 – ]

... А ведь наверняка там были взрослые мужики рядом ...



... И опять помешало отсутствие травмата, будь он неладен ...