«В Ломоносове извращенец облапал 12-летнюю девочку на детской площадке»

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Общество
так не *уй с картинками саши невского гулять! делать что-то надо!
Возможно, в понимании уроженцев Средней Азии девочка в 12 лет уже соответствует уровню половой зрелости. Необходимо провести с человеком правовую и воспитательную работу, наставить на путь истинный.
Необходимо провести с человеком правовую и воспитательную работу, наставить на путь истинный....
Правильно! Отмудохать, и кинуть на рельсы. Авось дойдет..
... А ведь наверняка там были взрослые мужики рядом ...
... И опять помешало отсутствие травмата, будь он неладен ...
... Интересно, а у этих предположительно уроженцев средней азии - реально жопы железобетонные????
... Или они так уповают на то, что педофил, если он конечно из средней азии или кавказа, автоматически обладает депутатской неприкосновенностью?????
... И шансы на их вечное "петушиное" будущее сведены к нулю???????
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15:56, 11 сентября
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