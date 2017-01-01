«Астрономы объяснили природу загадочного огненного шара над Петербургом, попавшего в объективы видеорегистраторов (видео)»

Накануне вечером видеорегистраторы на множестве автомобилей в Петербурге засняли огненный шар, летящий по небу. По словам астрономов из Пулковской обсерватории, вероятнее всего, это был метеор, который полностью сгорел в атмосфере.







Как пишет "Мой район", предположительно, метеор мог быть частью потока Персеиды, из которого Земля недавно вышла. Метеоры таких размеров для планеты не опасны — они не долетают до поверхности.







В свою очередь, очевидцы в соцсетях предполагали, что это ступень ракеты-носителя «Протон-М», стартовавшей с космодрома Байконур, некий военный объект или метеорит. «Это бабье лето пролетело», – шутили участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».











СПРАВКА: Персеиды – это метеорный поток, который ежегодно в августе появляется со стороны Персея. Образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля. Частицы размером с песчинку сгорают в земной атмосфере, и получается «звёздный дождь».

