Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото)
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Общество
Я думал радужного фекалия окончательно Москве подарили, ан нет, это существо опять пгм-нутых возглавляет.
Слезы умиления на глазах выступают, когда происходит единение церковной и светской власти, лучшие представители которой со смирением шествуют по улицам города. На месте автомобилистов, я бы вышел из машин и присоединился к ходу.
вонючие негодяи опять мешают нормальным людям жить естественным образом. поповская свора не даёт натуральной части населения спокойно ехать по своим улицам, провоняла ладаном всё европейское пространство Петербурга. Питер - не мордовская провинция! Нам деревенских развлечений не надо! Дикари могут тешиться крестными ходами! Нормальные люди хотят жить нормальной жизнью!
А вот интересно, перечисленные достойные господа взяли ли, как полагается, отгул за свой счет по месту работы для участия в этом богоугодном мероприятии?
Это и есть самая настоящая работа в массах, отказ от кабинетного стиля.
"Тоскливый Дятел Терпило 12.09 13:30 [ + -4 – ]
Слезы умиления на глазах выступают, когда происходит единение церковной и светской власти, лучшие представители которой со смирением шествуют по улицам города. На месте автомобилистов, я бы вышел из машин и присоединился к ходу." Смеялись за обедом всем офисом))))))
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15:56, 11 сентября
на новости
Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?
в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»