Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото)

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«Крестный ход в честь Александра Невского остановил движение в центре Петербурга (фото)»

Матва-Полтос 12.09 12:35 [ + 10 – ]

Двое говнюков во главе..Два чмаря,два гандона..

dexter 12.09 13:23 [ + 10 – ]

Я думал радужного фекалия окончательно Москве подарили, ан нет, это существо опять пгм-нутых возглавляет.

Тоскливый Дятел Терпило 12.09 13:30 [ + -7 – ]

Слезы умиления на глазах выступают, когда происходит единение церковной и светской власти, лучшие представители которой со смирением шествуют по улицам города. На месте автомобилистов, я бы вышел из машин и присоединился к ходу.

монк-аль-ахри 12.09 13:34 [ + 7 – ]

вонючие негодяи опять мешают нормальным людям жить естественным образом. поповская свора не даёт натуральной части населения спокойно ехать по своим улицам, провоняла ладаном всё европейское пространство Петербурга. Питер - не мордовская провинция! Нам деревенских развлечений не надо! Дикари могут тешиться крестными ходами! Нормальные люди хотят жить нормальной жизнью!

Hиф-Hиф 12.09 13:37 [ + 10 – ]

А вот интересно, перечисленные достойные господа взяли ли, как полагается, отгул за свой счет по месту работы для участия в этом богоугодном мероприятии?

Тоскливый Дятел Терпило 12.09 14:07 [ + -5 – ]

Это и есть самая настоящая работа в массах, отказ от кабинетного стиля.

2405 12.09 14:46 [ + 6 – ]

По чем опиум для народа. А во главе уличные торговцы. (пушеры)

Неzнайка. 12.09 16:10 [ + 4 – ]

Я так и не понял зачем собрались...

Romania 12.09 17:11 [ + 3 – ]

"Тоскливый Дятел Терпило 12.09 13:30 [ + -4 – ]

Слезы умиления на глазах выступают, когда происходит единение церковной и светской власти, лучшие представители которой со смирением шествуют по улицам города. На месте автомобилистов, я бы вышел из машин и присоединился к ходу." Смеялись за обедом всем офисом))))))