В Петербурге задержали угонщика из Закавказья, который похитил "Ауди" у местного предпринимателя

Злодея удалось найти менее чем за сутки.

Злодея удалось найти менее чем за сутки.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 11 сентября в полицию обратился 28-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что в период с 20.00 воскресенья до 12.00 понедельника неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль «Ауди А-5». Иномарка была припаркована у дома 41 на проспекте Маршала Жукова.



В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 48-летнего неработающего гражданина одной из закавказских республик. Установлено, что он проживает в Санкт-Петербурге без регистрации.



По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенный автомобиль возвращен владельцу.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне в Красносельском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в угоне автомобиля. Стражам порядка потребовалось меньше суток, чтобы найти украденную машину и ее похитителя.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 11 сентября в полицию обратился 28-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что в период с 20.00 воскресенья до 12.00 понедельника неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль «Ауди А-5». Иномарка была припаркована у дома 41 на проспекте Маршала Жукова.В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 48-летнего неработающего гражданина одной из закавказских республик. Установлено, что он проживает в Санкт-Петербурге без регистрации.По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенный автомобиль возвращен владельцу.Напомним, ранее мы писали о том, что с Коломяжского проспекта угнали новенький "Лексус", пока владелец был в отпуске.







Обсуждение темы: «В Петербурге задержали угонщика из Закавказья, который похитил "Ауди" у местного предпринимателя» НЕСТОР 12.09 17:46 [ + 2 – ]

К стенке. Матва-Полтос 12.09 18:50 [ + 3 – ]

Твари..И сколько их в городе?? Менты продажные,Жлобяра-их кореш..

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