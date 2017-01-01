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«Мигрант, насмерть сбивший пенсионерку в Мурино, стал фигурантом уголовного дела»

Тоскливый Дятел Терпило 12.09 13:43 [ + -5 – ]

Прискорбный инцидент, который должен заставить всех нас задуматься о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и оказания помощи мигрантам, которые возможно не до конца их изучили.