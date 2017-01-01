Обсуждение темы:

«У бара на Просвещения неизвестные до полусмерти избили 32-летнего мужчину»

На его месте мог оказаться любой из нас.

Точно ,любой, кто насосавшись спиртного лазает всю ночь по гоп-барам и ищет приключений на свою жопу.