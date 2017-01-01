В Ломоносове во время пьяной ссоры женщина до смерти избила свою подругу

От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 45-летняя жительница Ломоносова попала в больницу с тяжелыми травмами 8 сентября. Ее госпитализировали из своей квартиры в Петровском переулке.



Накануне полиции удалось установить обстоятельства получения травм и их автора. Как выяснилось, две женщины выпивали и в какой-то момент между ними возникла ссора. Погибшая была зверски избита руками и ногами, получив травмы, несовместимые с жизнью.



Подозреваемая в преступлении собутыльница задержана, ведется следствие.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В городе Ломоносове бурная ссора двух подруг закончилась жестокой дракой, в результате которой одна из женщин скончалась от полученных травм.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 45-летняя жительница Ломоносова попала в больницу с тяжелыми травмами 8 сентября. Ее госпитализировали из своей квартиры в Петровском переулке.Накануне полиции удалось установить обстоятельства получения травм и их автора. Как выяснилось, две женщины выпивали и в какой-то момент между ними возникла ссора. Погибшая была зверски избита руками и ногами, получив травмы, несовместимые с жизнью.Подозреваемая в преступлении собутыльница задержана, ведется следствие.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти во время пьянки женщина зарезала свою пожилую собутыльницу.







Обсуждение темы: «В Ломоносове во время пьяной ссоры женщина до смерти избила свою подругу» Неzнайка. 12.09 15:38 [ + 1 – ]

Не поделили водяру, страшно...

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