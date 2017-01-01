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На Октябрьской набережной мужчина на БМВ сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте (фото)

11:32, 12 сентября
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, октябрьская набережная, невский район
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, октябрьская набережная, невский район
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От Казанского до Лавры 3800 метров. Ширина Невского в среднем 30 м. Итого площадь чуть менее 100.000 кв.метров.
Т.е. 100.000 православных должны были занять весь Невский от Казанского до Лавры с плотностью 1 православный на один кв. метр. Где фото?

 в «В крестном ходе по Невском проспекту приняли участием порядка 100 тысяч человек (фото)»
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