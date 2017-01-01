Автоледи на "Фольксвагене" врезалась в отбойник на Кушелевской дороге и в тяжелом состоянии отправилась в больницу (фото, видео)

Ее пассажир получил легкие травмы.

Ее пассажир получил легкие травмы.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 11 сентября около 21.50 в районе дома 20 по Кушелевской дороге. 30-летняя автоледи на Volkswagen Bora врезалась в отбойное ограждение.



В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы, а её пассажир-мужчина - лёгкие. По факту ДТП проводится проверка.







Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», женщину зажало в машине. Первыми бросились помогать очевидцы, остановилось несколько машин.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне вечером в Калининском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием одной легковушки, в результате которого пострадали два человека.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 11 сентября около 21.50 в районе дома 20 по Кушелевской дороге. 30-летняя автоледи на Volkswagen Bora врезалась в отбойное ограждение.В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы, а её пассажир-мужчина - лёгкие. По факту ДТП проводится проверка.Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», женщину зажало в машине. Первыми бросились помогать очевидцы, остановилось несколько машин.Напомним, ранее мы писали о том, что на проселочной дороге в садоводстве водитель Nissan Murano разбился насмерть, съехав в кювет.







Обсуждение темы: «Автоледи на "Фольксвагене" врезалась в отбойник на Кушелевской дороге и в тяжелом состоянии отправилась в больницу (фото, видео)» НЕСТОР 12.09 17:58 [ + 0 – ]

Бабье место на кухне у плиты.

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