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«Смольный собирается объявить конкурс на изучение дорожного движения за 40 млн рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 12.09 11:03 [ + -3 – ]

Отцы города стараются помочь горожанам избежать транспортного коллапса. К сожалению, очень скудный бюджет. Необходимо выделить, как минимум, в 10 раз больше. Тогда мы построим развязки, по которым авто смогут летать со скоростью 180 км/ч.